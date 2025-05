Lavoro, 800 tirocini di inclusione sociale: domande al via al Comune di Napoli

Il Comune di Napoli avvia i tirocini di inclusione sociale: un’opportunità concreta per costruire percorsi di dignità lavorativa. È aperto il termine per presentare la domanda per la partecipazione a più di 800 tirocini di inclusione sociale, un’iniziativa volta a promuovere l’autonomia e il reinserimento attivo di persone in condizioni di fragilità economica e sociale.

Destinatari dell’iniziativa sono cittadine e cittadini di età compresa tra i 16 e i 59 anni, residenti nel Comune di Napoli, beneficiari dell’Assegno di inclusione nonché i nuclei familiari e le persone in simili condizioni di disagio economico, in possesso di attestazione ISEE non superiore a 9.360 euro, per i quali sussista una ”presa in carico sociale” che possono presentare la propria candidatura attraverso questa piattaforma: https:// tirociniinclusionesociale. comune.NAPOLI.it.

I tirocini prevedono la corresponsione di un’indennità mensile di 600 euro e si svolgeranno in aziende che operano nei seguenti settori produttivi: ”Turismo”, ”Servizi alla persona e Servizi alle imprese”, ”Moda, Commercio e Artigianato”, ”Eventi, Cinema e Spettacolo”, ”Edilizia e Meccanica”. “Si tratta di un passaggio rilevante nel percorso istituzionale che abbiamo messo in campo per sostenere soggetti fragili e bisognosi di inserimento lavorativo. È l’occasione affinché tante aziende del nostro territorio si rendano disponibili e collaborino concretamente allo sviluppo economico e sociale di NAPOLI”, così il sindaco Gaetano Manfredi.