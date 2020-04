Lavoro: a Mars Italia 3° posto in classifica Great Place to Work

Milano, 27 apr. (Adnkronos/Labitalia) – Mars Italia è tra le migliori aziende in cui lavorare in Italia, a confermarlo è la conferma del 3° posto nella classifica di riferimento Great Place to Work 2020 – prima tra le aziende Fmcgs1 – stilata dal Great Place to Work Institute, che ha analizzato quest’anno 153 aziende e le opinioni di oltre 57.000 collaboratori, sul proprio ambiente di lavoro. Mars Italia, certificata da oltre 10 anni, si conferma così sul podio delle tra migliori realtà in cui lavorare nel nostro Paese, grazie anche all’impegno dell’azienda nel creare le migliori condizioni possibili affinché ogni singolo talento trovi il proprio spazio di eccellenza, con policy e iniziative mirate.