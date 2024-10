Lavoro, a Napoli un convegno sulla lotta al caporalato

Il caporalato e il lavoro sommerso rappresentano una realtà complessa e diffusa, non solo in Campania ma in tutto il territorio italiano. Questi fenomeni si manifestano attraverso forme di impiego non formale ed irregolare, gestite da intermediari noti come “caporali”, che coordinano e sfruttano manodopera spesso priva di contratti regolari e dei relativi diritti.

L’invisibilità di queste pratiche rende difficile il controllo e la protezione dei diritti dei lavoratori, esponendoli a condizioni di lavoro precarie, bassi salari e rischi per la sicurezza sul luogo di lavoro.

Da cosa partire per contrastare in modo efficace il fenomeno?

Tra i tanti strumenti a disposizione ci sono anche “le competenze”. Proprio questo sarà il tema del convegno “Dal lavoro sommerso all’occupazione regolare | Il ruolo chiave delle competenze in agricoltura e del nascente Osservatorio del mercato del lavoro per la filiera agroalimentare campana”, organizzato dal Centro Sperimentale di Sviluppo delle Competenze nell’area Agroalimentare, in programma presso il Consiglio Regionale – Aula Siani il giorno martedì 8 ottobre 2024 dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Dopo i saluti istituzionali di

Gennaro Oliviero, presidente del consiglio regionale della Campania

Daniela Sabatino, presidente Time Vision – Capofila Centro Sperimentale di Sviluppo Competenze Agrifood-Lab

Andrea Ricciardiello, direttore Time Vision – Capofila Centro Sperimentale di Sviluppo Competenze Agrifood-Lab

Diego Venanzoni, consigliere Regionale Campania

interverranno alla tavola rotonda: