Lavoro: a Roma Articolo1 cerca personale specializzato settore energia

Roma, 11 feb. (Labitalia) – Lavorare nel settore energia e risparmio energetico. L’opportunità è data da una ricerca di personale specializzato avviata da Articolo1, agenzia per il lavoro, per una grande azienda del settore. Nel dettaglio si cercano queste figure: Capocommessa che si occupi di gestione delle commesse dal punto di vista economico, finanziario e tecnico, del coordinamento del personale coinvolto (assistenti tecnici di cantiere, capi squadra, staff operativo) e dei subappaltatori in cantiere; di pianificazione e controllo dei progetti (Gantt, Pert). I requisiti sono esperienza pregressa nel ruolo di almeno 5 anni; conoscenza di tecnologia delle costruzioni e dei materiali impiantistici.

Poi: Disegnatore Ufficio Tecnico che supporterà l’ufficio tecnico occupandosi di attività progettuali e disegno, redazione di documentazione tecnica, supervisione alle attività di cantiere (requisiti: diploma geometra, conoscenza di applicativi Autocad e Office; completano il profilo dinamismo, volontà e desiderio di imparare; Ingegnere elettrotecnico iscritto all’albo professionale e che possieda esperienza su impianti elettrici settore civile, terziario e industriale, maturata in studi di ingegneria o in aziende di installazione impianti elettrici (deve conoscere autocad e software per calcolo di reti elettriche MT e BT).

Infine, Tecnico preventivista Ufficio Gare e Appalti con questi requisiti: diploma di perito elettronico ed elettrotecnico, dimestichezza con il software Microsoft Excel, gradito l’utilizzo del software Primus, conoscenza della lingua inglese, anche minima esperienza nel ruolo. La sede di lavoro è a Roma Tor Tre Teste. Per candidarsi è necessario inviare il proprio cv, corredato di foto, a roma@articolo1.it indicando in oggetto la posizione per cui ci si candida.