Lavoro: a Roma manifestazione degli ‘invisibili’, Soumahoro ‘costituzione nostra bandiera’

Roma, 5 lug. (Adnkronos) – Manifestazione oggi a Roma per la tutela dei diritti dei braccianti e dei lavoratori precari, senza tutele e senza diritti. “Abbiamo invitato tutta la politica a entrare nel ventre del Paese per ascoltare le domande del mondo reale, degli inascoltati e degli esclusi”, spiega in un’intervista a ‘La Stampa’, il sindacalista Aboubakar Soumahoro, impegnato in prima linea per i diritti dei lavoratori migranti. “La nostra non è una piazza della protesta ma della proposta”, spiega ancora. Le proposte, rileva Soumahoro, “saranno portate dalla voce di quei mondi variegati di invisibilità sociale che hanno a che fare con la mancanza del lavoro” : “sarà una piazza accomunata da una sola bandiera, quella della generosità della comunità, la bandiera del noi in alternativa all’io”.