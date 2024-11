Lavoro, al via la piattaforma per chi ha Naspi e Dis-Coll

È stata fissata al 24 novembre la data da cui la domanda di Naspi e Dis-Coll, una volta accolta e in pagamento, porterà all’iscrizione d’ufficio al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (Siils), la piattaforma del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, gestita dall’Inps, per l’incrocio di domanda e offerta di formazione e lavoro che ha l’obiettivo di promuovere la riqualificazione professionale dei beneficiari dell’indennità e facilitare un loro più efficace reinserimento nel mercato del lavoro. Dal 18 dicembre, poi, la piattaforma sarà aperta a tutti i cittadini italiani e stranieri che, volontariamente, potranno caricare il proprio curriculum vitae e manifestare interesse a svolgere un’attività lavorativa o formativa. Lo comunica il ministero del Lavoro precisando che il “decreto a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, indica inoltre le modalità e le condizioni attraverso cui i datori di lavoro possono pubblicare su Siils le proprie ricerche di personale, come le posizioni vacanti pubblicate dai datori di lavoro su altre piattaforme pubbliche nazionali e internazionali saranno inserite nel sistema, nonché i limiti e le garanzie nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale per indirizzare gli utenti verso opportunità formative e lavorative nel pieno rispetto dei dati personali secondo la normativa Gdpr”. “Il nostro obiettivo è il lavoro: la piattaforma SIISL è uno strumento per ottimizzare l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro e formazione – ha affermato il Ministro Calderone -. Con questo decreto consolidiamo la creazione di un unico sistema digitale a livello nazionale che supera le parcellizzazioni finora esistenti e in prospettiva consentirà di mappare fabbisogni formativi, tipologie di corsi offerti e di competenze ricercate, oltre che di lavoratori alla ricerca di un nuovo impiego. Un’operazione di trasparenza, e quindi anche legalità, che aiuterà ad avere una visione di sistema fondamentale per affrontare le grandi transizioni in corso nel mondo del lavoro”.