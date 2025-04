Lavoro: allo studio dl sulla sicurezza, Governo a caccia di risorse

Roma, 29 apr. (askanews) – L’annuncio potrebbe essere fatto domani, dopo il Consiglio dei ministri, alla vigilia della Festa del Lavoro. Il governo è in queste ore impegnato a individuare risorse da destinare a interventi per potenziare la sicurezza sul lavoro. Risorse che nelle prossime settimane dovrebbero entrare in un provvedimento, probabilmente un decreto legge, che contenga anche le misure specifiche per la loro destinazione.

Al momento, a quanto si apprende, i tecnici dell’esecutivo, in particolare quelli del ministero dell’Economia, sarebbero impegnati a individuare un ammontare adeguato di fondi da mettere a disposizione a questo scopo, ma la cifra non sarebbe ancora stata definita. C’è chi parla di qualche decina di milioni di euro.

L’intenzione del governo è poi quella di confrontarsi con le parti sociali per indirizzare le risorse verso le misure più efficaci, prima di varare il provvedimento.