Lavoro, annuncio di de Magistris: Stabilizzeremo gli Lsu. Ok su coperture da Ministero

“Giornata di grande soddisfazione: dopo un pressing durato mesi, lettere ai Ministri e ai parlamentari competenti”. Così in una nota, il sindaco metropolitano Luigi de Magistris, dopo l’incontro con il ministro del Lavoro Andrea Orlando. “Arriva il giusto riscontro – ha commentato il sindaco – per Città metropolitana di Napoli, come per altre amministrazioni pubbliche, che ci da la possibilità di poter di stabilizzare i propri Lsu, accedendo al contributo di oltre 9.000€ annui per unità lavorativa messo a disposizione con la Finanziaria per il 2020”.“Gli uffici di Città metropolitana- ha aggiunto luigi de Magistris – stanno già lavorando per produrre gli atti necessari ad accelerare ogni percorso necessario. Concretamente, quanto reso possibile con il Decreto del Ministero del Lavoro e del Dipartimento di Funzione Pubblica, comporterà che tutti gli Lsu in possesso di titolo di scuola media saranno stabilizzate in sovrannumero, come prevede la norma, e che 50 di loro saranno utilizzati con fondi aggiuntivi messi a disposizione nel bilancio di Città metropolitana e impegnati sulla sorveglianza e manutenzione stradale”.

“Sono particolarmente soddisfatto – ha concluso il Sindaco Metropolitano – perché ho lavorato intensamente per raggiungere un obiettivo di giustizia sociale e che ora si concretizza pienamente. Lo sono anche perché porto a bilancio del mio doppio ruolo, Comune e Città metropolitana, l’integrale svuotamento di un bacino composto da oltre 600 persone ridotte alla precarietà da oltre 25 anni. Ringrazio il Ministro Orlando, i capi di Gabinetto ed i dirigenti che ci sono stati vicini e ovviamente i Sindacati. Oggi è nu juorno buono. Per tempo ho anticipato questo riscontro positivo ai miei uffici chiedendo loro di mettersi al lavoro in modo solerte”. Per i primi giorni della prossima settimana, informano da Città metropolitana, saranno convocate le Organizzazioni sindacali per un confronto conclusivo