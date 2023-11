Lavoro, assumere donne in pianta stabile: incentivi alle Pmi dalla Regione Campania

Contributi alle imprese che assumono donne in pianta stabile: questa l’idea della Regione Campania che ha presentato a Palazzo Santa Lucia un Avviso pubblico il cui obiettivo è quello di intervenire sulle politiche del lavoro cercando di ridurre il divario occupazionale di genere. Nel complesso sono 675mila euro all’anno che verranno utilizzati per assumere fino a 50 donne anche se l’assessore regionale al Lavoro, Antonio Marchiello, già annuncia un’integrazione “laddove le richieste dovessero essere superiori”. “Oggi è una di quelle giornate positive per cui possiamo dire che abbiamo dato il nostro contributo: noi crediamo che bisogna fare un percorso e non fermarci mai per arrivare al risultato della partita di genere” sottolinea Marchiello prima di aggiungere: “Stiamo lavorando, abbiamo fatto il registro delle imprese virtuose, abbiamo fatto questo bando che scadrà il 20 dicembre: ora vediamo le risposte, ma mi dicevano i dirigenti che stiamo già concretamente avendo riscontri importanti. Abbiamo in mente anche un percorso per l’imprenditoria femminile, stiamo proponendo di tutto e di più per concretizzare i nostri piani” chiosa l’assessore.