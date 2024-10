Lavoro, autoimprenditorialità e autoimpiego: in Campania avviso da 20 milioni di euro

E’ stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania l’avviso pubblico ‘Sostegno al lavoro autonomo al fine di creare opportunità di inserimento lavorativo attraverso misure di autoimprenditorialità e autoimpiego a favore di disoccupati, occupati a rischio di perdita di occupazione, giovani e donne’. Con questo avviso, la Regione Campania intende rispondere alle esigenze del territorio in termini di occupazione, crescita e di valorizzazione delle competenze delle risorse umane, supportando la progettazione e la realizzazione di attività imprenditoriali, sia individuali che cooperative, per migliorare l’accesso all’occupazione di disoccupati. La dotazione dell’intervento ammonta a complessivi 20 milioni di euro, a valere sul PR Campania FSE+ 2021-2027, destinando alla creazione di imprese femminili risorse pari a 10 milioni di euro dello stanziamento complessivo programmato. Ad ogni singolo beneficiario è possibile assegnare un aiuto di 25mila euro come sovvenzione diretta in denaro. L’iniziativa sarà svolta con il supporto della società in house Sviluppo Campania. Le domande potranno essere presentate a mezzo della piattaforma informatica: www.sviluppocampania.it a partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.