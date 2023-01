Lavoro, Berlusconi: Via le tasse dai contratti ai giovani

“Scegliere il centro-destra, scegliere Forza Italia significa scegliere il buon governo” per due “fondamentali” regioni, Lombardia e Lazio. Lo sottolinea nel suo appello al voto rivolto ai giovani e diffuso via socia il leader di Fi, Silvio berlusconi. Che annuncia: “Anche per i giovani che oggi non riescono a entrare nel mondo del lavoro noi di Forza Italia abbiamo un progetto importante. Vogliamo introdurre la detassazione e la decontribuzione totale dei nuovi contratti di lavoro per i giovani”. “E’ evidente il grande interesse che avrebbero le aziende ad assumere giovani, se potessero spendere con loro solo la meta’ di quanto invece spendono oggi per tutti gli altri collaboratori – spiega Berlusconi – dare ai giovani un lavoro vuol dire aiutarli a costruirsi il futuro. Un Paese che rinuncia ad investire sui propri giovani e’ un paese che non ha un domani. Per questo non possiamo dimenticare l’impegno che ci siamo assunti in campagna elettorale, per offrire ai nostri giovani concrete possibilita’ di lavoro”. “Anche per questo vi chiedo di darci piu’ forza nella maggioranza per poter realizzare, in breve tempo questi nostri fondamentali obbiettivi”, conclude il leader azzurro.