Lavoro, bonus assunzione giornalisti: fino a 14mila euro per ogni nuovo contratto

E’ stato rinnovato anche per il 2023 il bonus per l’assunzione di giovani giornalisti e professionisti. Si tratta del contributo forfettario di 10.000 euro per l’assunzione a tempo indeterminato di giornalisti e professionisti under 36 con accertata qualifica professionale e competenze digitali e di quello di 14.000 euro per la trasformazione di contratti a tempo determinato e di collaborazione in contratti a tempo indeterminato.

Termini e modalità di domanda sono contenuti nel provvedimento del Capo Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 28 novembre scorso..

Per quanto riguarda la prima agevolazione, disciplinata dal DPCM del 10 agosto che riguarda l’incentivo per l’assunzione di giovani giornalisti, possono beneficiare tutti i datori di lavoro di imprese editrici di quotidiani e periodici, anche di nuova costituzione (codice ATECO 58.13 e 58.14); agenzie di stampa (codice ATECO 63.91);

emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, non partecipate dallo Stato (codice ATECO 60.20 e 60.10).

Questi devono essere iscritti al ROC (Registro degli Operatori della Comunicazione) e non essere sottoposti a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale.

I giovani professionisti devono essere in possesso di una qualifica professionale, opportunamente attestata, nel campo della digitalizzazione editoriale; informazione e documentazione informatica; comunicazione e sicurezza informatica; servizio on line e trasformazione digitale.

Sono escluse dal bonus le assunzioni effettuate per compensare i trattamenti di vecchiaia anticipata di giornalisti dipendenti, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del DL n. 69/2017. Il contributo è riconosciuto entro il limite di 7,5 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa per il 2023.

Le domande per accedere all’agevolazione si potranno inviare dal 23 aprile al 23 maggio 2024 attraverso la procedura disponibile nell’area riservata dell’apposito portale.

Agli stessi beneficiari del bonus assunzione giornalisti (imprese editrici di quotidiani e periodici, agenzie di stampa ed emittenti televisive e radiofoniche) è dedicata anche un’altra misura prevista dal DPCM del 10 agosto: l’agevolazione per la stabilizzazione dei contratti giornalistici.

Si tratta di un contributo forfettario di 14.000 euro per ogni trasformazione di un contratto giornalistico a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), in contratto a tempo indeterminato, avvenuta nel corso del 2023.

Anche in questo caso l’incentivo viene riconosciuto nel limite di 7,5 milioni di euro per il 2023.

I datori di lavoro potranno richiedere l’agevolazione sempre tramite l’apposito portale “Impresa in un giorno”, nelle stesse date previste per il bonus assunzione giornalisti under 36, a partire dal 23 aprile ed entro la scadenza del 23 maggio 2024.