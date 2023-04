Lavoro, Calderone “Abbiamo 1 milione di posti scoperti”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi abbiamo 1 milione di posti di lavoro che non riusciamo a coprire, abbiamo tante persone fuori dal circuito lavorativo e quindi dall’impegno attivo nel mondo del lavoro”. Così il ministro per il Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, intervenendo al Forum di Confcommercio. “Mettere il lavoro al centro è il cuore di tutte le riflessioni da fare, perchè senza lavoro non c’è progresso, non c’è una società che cresce e non c’è la riaffermazione della dignità delle persone”, ha aggiunto. “Centrale è il tema della formazione per portare nelle aziende quei lavoratori che mancano e che però ci sono, per effetto delle grandi transizioni in atto. Il mondo del lavoro è in forte mutamento anche sui contratti, c’è molta più autonomia che mira alle prestazioni lavorative e produttività dei singoli. Il lavoro c’è, lo abbiamo visto anche nei numeri di Confcommercio ma l’offerta non viene totalmente coperta. Ci sarà il tema dell’immigrazione che però si basi su una immigrazione qualificata che veda una formazione dai paesi d’origine”, ha concluso.

