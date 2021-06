Roma, 30 giu. (Adnkronos) – “E’ bene che si raggiunga un compromesso ma io sono un po’ contrario al compromesso raggiunto perché proprio nei settori in crisi ci sono lavoratori congelati in una situazione e prima o poi scopriranno che quel lavoro non ce l’hanno più. Avevamo proposto a Draghi di portare la Naspi al livello della cassa integrazione per favorire la formazione e consentire ai disoccupati di trovare un nuovo lavoro”. Così Carlo Calenda a Rainews.