Lavoro, campagna prevenzione tecnici e professioni sanitarie

Da domani e fino al 2 novembre prende il via la campagna “La prevenzione è la soluzione”, promossa dalla Commissione di albo nazionale dei Tpall e dalla Federazione nazionale degli Ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (Fno Tsrm e Pstrp), con uno spot sui canali Rai per sensibilizzare il pubblico sull’importanza delle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro. Lo spot vede protagonista il rapper e conduttore televisivo Clementino ei Tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro (Tpall) e, come riporta un comunicato, viene lanciato mentre quella degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è una piaga che continua ad affliggere il contesto socioeconomico italiano. I dati Inail, nella relazione annuale 2023, pubblicata 590.215 denunce di infortuni, di cui 1.147 con esito mortale, in media 3 al giorno. Obiettivo delle spot, girato presso la Reggia di Caserta e diretto da Luciano Fontana, è far capire che prevenire significa salvare vite. L’analisi dei settori più colpiti, prosegue il comunicato, evidenzia che un quarto degli infortuni in occasione di lavoro del 2023 è concentrato nel comparto manifatturiero, seguito da sanità e assistenza sociale (14%), costruzioni (13%), trasporto e magazzinaggio (12%) e commercio (11%). Anche le malattie professionali sono in aumento: con 76.210 denunce registrate nel 2023, +19,8% rispetto alle 60.633 mila dell’anno precedente. Una riduzione significativa di questi numeri passa inevitabilmente attraverso la prevenzione primaria: la vigilanza sui luoghi di lavoro, la formazione continua dei lavoratori e il miglioramento della cultura aziendale sono pilastri fondamentali, resi efficaci dalla competenza dei professionisti che ne curano l’applicazione.