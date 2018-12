Lavoro, in Campania 19 milioni di euro per la formazione duale

Oltre 19 milioni di euro per i percorsi formativi di istruzione e formazione professionale inseriti nel sistema duale ‘imparare lavorando’, per soddisfare i fabbisogni formativi emersi dalle evoluzioni sociali e dal mondo produttivo. La Regione Campania finanzia circa 60 percorsi di durata triennale o annuale per il conseguimento di quelle qualifiche professionali, rivolte a più di 1000 giovani ogni anno dai 15 ai 29 anni che, conclusa la scuola secondaria di primo grado, decidono di proseguire il percorso di studio nel canale della formazione professionale. La programmazione si colloca nel sistema dell’offerta formativa regionale ed e’ finalizzata a garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e formazione professionale, facilitare le transizioni tra il sistema della formazione e il mondo del lavoro, fornire una risposta coerente ai fabbisogni formativi e professionali dei diversi territori. “Il sistema duale – spiega l’assessore alla formazione e alle pari opportunità Chiara Marciani – rappresenta un modello di formazione professionale completamente nuovo per la nostra Regione, alternata tra formazione e esperienze lavorative che vede le istituzioni formative e i datori di lavoro fianco a fianco nel processo formativo. Gli obiettivi sono molteplici: contrastare la dispersione scolastica; favorire la transizione dal mondo della scuola a quello del lavoro; sostenere l’occupabilita’ dei giovani, senza dimenticare i piu’ fragili, attraverso gli strumenti dell’apprendimento per la qualifica professionale, dell’impresa simulata, dell’alternanza scuola lavoro e del contratto di apprendistato. I risultati ottenuti e le testimonianze dei ragazzi che hanno partecipato alla sperimentazione sottolineano la validita’ di questo percorso in continua crescita, su cui la Regione ha investito con convinzione”.