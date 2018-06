Lavoro: consulenti, a Festival Milano ‘Open day’ per giovani in cerca occupazione

Roma, 18 giu. (Labitalia) – Dal 28 al 30 giugno al Festival del Lavoro 2018 a Milano presso il Mi.Co. (Milano Congressi, Piazzale Carlo Magno, 1), gli ‘Open day’ del lavoro in cui i consulenti del lavoro saranno a disposizione dei più giovani per l’analisi delle soft skills e la ricerca della prima occupazione. E’ quanto annunciano i professionisti.

Studenti, laureandi, laureati e più in generale giovani in cerca di occupazione potranno scoprire se il lavoro di squadra, la creatività, il pragmatismo sono tra i loro punti di forza grazie ad un test gratuito delle competenze, realizzato in partnership con Eggup, start up che ha sviluppato un software innovativo per facilitare l’incontro fra domanda e offerta di talenti.

Inoltre, spazio a numerosi eventi formativi e di dibattito dedicati a promuovere il confronto su temi legati alla ricerca di occupazione e all’orientamento in ingresso nel mondo del lavoro.