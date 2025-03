Lavoro, Conte “Da Inps monitoraggio sul rispetto parità di genere”

ROMA (ITALPRESS) – “È un momento di riflessione sulle politiche volte a garantire la parità di genere e a combattere ogni forma di discriminazione sui posti di lavoro”. Lo ha detto Giuseppe Conte, direttore centrale risorse umane dell’INPS a margine del convegno Diversity, pari opportunità e lavoro – Diritti e nuove sfide. “Da anni l’Istituto crede in queste politiche e adotta misure concrete a sostegno di esse”, mettendo in atto “un monitoraggio attento e concreto sul rispetto della parità, per esempio a partire dalle retribuzioni, per garantire che vengano attuati i principi che proclamiamo”.

