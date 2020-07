Lavoro, De Luca: In Campania la più importante operazione sociale fatta al Sud. Abuso d’ufficio da eliminare

“Diecimila giovani diplomati e laureati hanno la possibilità di lavorare a tempo indeterminato presso i comuni della Campania, la Regione, la Corte di appello di Napoli e di Salerno, le aziende partecipate, sulla base di un concorso pubblico, pulito, trasparente e rapido. Oggi, in queste settimane, cominciano a lavorare i primi 2500 giovani. A Salerno, abbiamo un blocco di alcune centinaia di giovani che vengono a lavorare presso il Comune. Alla Regione di Napoli hanno già cominciato a lavorare in 600, poi in altri Comuni. Credo che sia l’operazione sociale più importante fatta nel Mezzogiorno d’Italia da decenni a questa parte, al di là delle chiacchiere. 2500 persone che vanno a lavorare sono una grande fabbrica. Noi faremo lo scorrimento della graduatoria con possibilità di arrivare, un passo alla volta, a dare un lavoro stabile a diecimila giovani. È davvero una cosa straordinaria”. A dirlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca al Teatro Augusteo di Salerno nel corso dell’incontro proprio con una parte dei vincitori del concorso. A loro il governatore ha chiesto di “portare una ventata di entusiasmo perché non si adeguino al clima di stanchezza, di sfiducia che tocca tante volte i funzionari pubblici soprattutto di una certa età. Sarà, la vostra, una generazione di digitali in grado di promuovere una digitalizzazione della pubblica amministrazione e uno snellimento delle procedure. Per noi è una giornata storica e una grandissima soddisfazione”. “Cercate – ha ribadito De Luca ai giovani in platea – di partecipare ad un progetto di rilancio di un territorio. Lavorate da donne e uomini liberi. Dal canto mio seguirò il vostro iter fino alla fine, quando farete una prova finale che è del tutto formale. Seguirò il vostro percorso fino a quando firmerete il contratto a tempo indeterminato, che credo avverrà a maggio”. “Avevamo disperatamente bisogno di nuove leve. Il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ha proposto un piano del lavoro formidabile – ha detto il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli – I Comuni dissanguati dai pensionamenti e dalle quiescenze ricevono ossigeno e possono rimettersi al lavoro. Il Comune di Salerno era in deficit di moltissime caselle: maestranze, tecnici, dirigenti. Con questa operazione provvidenziale adesso possiamo riprendere. Era una esigenza unanimemente riscontrata in Campania e in Italia. A Salerno lavoreranno 189 nuovi assunti, è una provvista indispensabile”.”Saranno 10mila giovani diplomati e laureati”, assicura il ‘governatore’ spiegando che “avranno la possibilità di lavorare a tempo indeterminato presso i Comuni della Campania, presso le Corti di Appello di Napoli e Salerno, presso le aziende partecipate sulla base di un concorso pubblico, traspirante, pulito e rapido. In queste settimane del mese di luglio, cominciano a lavorare i primi”. Nei prossimi mesi, chiarisce, “faremo lo scorrimento della graduatoria e avremo la possibilità, alla fine, di arrivare, un passo alla volta, a dare il lavoro stabile a 10mila giovani diplomati e laureati. È una cosa davvero straordinaria”. Ai giovani vincitori, De Luca, nel suo intervento, dice che “il percorso si conclude a maggio e per quello che mi riguarda, se Dio vorrà, io starò a seguire, fino a maggio, il percorso fino a quando non si metterà la firma sotto un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il mio lavoro finirà a maggio”. E lancia anche un appello ai neo-dipendenti pubblici, “perché portino nella loro attività al Comune una ventata di entusiasmo, perché non si adeguino al clima di stanchezza, di sfiducia che tocca tante volte i funzionari pubblici, soprattutto quando hanno una certa età”. “Abbiamo – ricorda il presidente – un’età media fra i 50 e i 60 anni ed è chiaro che non c’è più entusiasmo”. Dai nuovi innesti nella pubblica amministrazione, “ci aspettiamo un grande entusiasmo, nuove capacità tecniche, una generazione di digitali in grado di promuovere una digitalizzazione della pubblica amministrazione, uno snellimento delle procedure e ci aspettiamo anche gente che non si nasconda dietro l’ignavia degli altri. Ognuno deve pensare a fare il proprio lavoro, il proprio dovere. Per noi è una giornata storica, per me una grandissima soddisfazione”. Dal palco del teatro Augusteo di Salerno, De Luca sottolinea di auspicare l’arrivo, “anche a livello nazionale, di altre misure innovative”



L’imbecillità italiana dell’abuso ufficio

Chiede inoltre “misure innovative” per la pubblica amministrazione italiana il presidente della RegioneCampania, Vincenzo De Luca, “a cominciare dall’eliminazione di questa figura idiota dell’abuso in atti d’ufficio, che è una imbecillità tutta italiana. Mi pare che, finalmente, dopo anni, cominciano a rendersi conto che siamo di fronte a un atto di idiozia pura. Mi auguro che al di là di questo si vada avanti su un percorso di sburocratizzazione radicale. E su una idea di fiducia per i dirigenti e i funzionari pubblici. Nessuno Stato può funzionare se non si dà fiducia a chi dirige le articolazioni dello Stato. Il presupposto deve essere questo, la fiducia nei dirigenti, non il presupposto di colpevolezza perché così nessuno lavora tranquillo. Mi auguro che ci siano innovazioni anche sul codice degli Appalti, mi auguro che evitiamo di cadere da un eccesso all’altro”.