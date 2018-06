Lavoro, delegazione Ocse in visita ai Servizi per l’impiego campani

Questa mattina l’assessore regione al Lavoro Sonia Palmeri ha ricevuto la greca Theodora Xenogiani, l’estone Anne Lauringson e l’italiano Gianluca Scarano, del Team di lavoro per l’indagine europea “Connecting People with jobs: Italy”. La giornata per il gruppo di ricerca sarà ricca di incontri e approfondimenti sulle dinamiche di funzionamento dei Servizi per il Lavoro campani, iniziando dal centro per l’impiego di Scampia.“Abbiamo raccontato con orgoglio – dichiara l’assessore – lo stato dell’arte e le buone prassi messe in campo, sottolineando che, dopo anni di inefficacia, la Campania ha iniziato un importante processo di riorganizzazione dei centri per l’impiego sotto il governo regionale per la prima volta. È l’unica regione d’Italia, fino ad oggi, ad aver risposto ai dettami normativi prima della scadenza fissata dal legislatore. Ora si lavora spediti per il miglioramento.L’obiettivo è quello di avere una unica governance capace di generare misure di politica attiva del lavoro, attuandole in maniera omogenea-conclude poi- su tutto il territorio regionale, a beneficio dei cittadini.”

La visita inizierà al Cpi di Scampia, realtà complessa e protagonista di numerosi progetti di rigenerazione urbana e sociale, in cui la prospettiva di una rinascita culturale e lavorativa diventa fondamentale per il futuro delle giovani generazioni.