Lavoro: Draghi-sindacati, si affina sblocco selettivo, in vista avviso comune con imprese**

Roma, 29 giu. (Adnkronos) – Più che un confronto appare come una trattativa vera e propria quella ancora in corso tra il premier Mario Draghi e i leader di Cgil, Cisl e Uil sullo sblocco selettivo dei licenziamenti. Un round che va avanti da quasi 5 ore alternato da una serie di stop and go con cui approfondire le indicazioni con cui i sindacati hanno evidenziato alcune incongruenze applicative delle norme messe a punto dalla Cabina di regia del governo, ieri, e che andranno al vaglio del Cdm di domani.