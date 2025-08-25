Lavoro e formazione, le proposte del Cnel per incentivare l’assunzione di detenuti

Il Cnel approvato a llglio scorso un importante documento di Osservazioni e Proposte in materia di studio, formazione e lavoro in carcere e fuori dal carcere, che sarà trasmesso al ministro della Giustizia.

Il documento approvato dal Cnel mira a riformare l’ordinamento penitenziario, equiparando i diritti dei lavoratori detenuti a quelli dei lavoratori liberi e rafforzando la rete interistituzionale per favorire occupazione e inclusione sociale.

Tra le misure proposte spiccano:

applicazione puntuale dei Ccnl di riferimento e inserimento in percorsi formativi certificati ;

valorizzazione della contrattazione di secondo livello, con strumenti ad hoc per orari, permessi e tutele;

, con strumenti ad hoc per orari, permessi e tutele; rafforzamento dei servizi sociali, fiscali e previdenziali negli istituti penitenziari, per una reale rete di accompagnamento alla persona;

consolidamento delle cabine di regia territoriali e del Segretariato Permanente, come strumenti di governance condivisa e trasparente;

e del Segretariato Permanente, come strumenti di governance condivisa e trasparente; attività formative per competenze digitali, di base e professionali, collegate ai fabbisogni di manodopera delle imprese.

Il CNEL evidenzia inoltre la necessità di una governance che integri rete interna (istituti penitenziari) e rete esterna (imprese, sindacati, terzo settore), al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Un’attenzione particolare è rivolta alla legge Smuraglia (legge n. 193/2000), che prevede sgravi fiscali per le imprese che assumono detenuti. Il CNEL propone in particolare: