Lavoro e sviluppo, il Sud che costruisce il futuro. Una due giorni a Palazzo Caracciolo

Napoli ospiterà una due giorni di confronto e buona politica con il convegno “Lavoro e Sviluppo. Il Sud che costruisce il futuro”, promosso dal deputato europeo Sandro Ruotolo e dal Partito del Socialismo Europeo (Pse). L’evento si terrà venerdì 14 febbraio dalle ore 16 e sabato 15 febbraio dalle ore 10 a Palazzo Caracciolo, Napoli. L’iniziativa nasce come spazio di dibattito e riflessione aperta tra esponenti del mondo politico, sindacale e imprenditoriale, con l’obiettivo di contribuire alla costruzione di un fronte progressista unitario per il rilancio del Mezzogiorno, libero dalla povertà, dalla disoccupazione e dalle mafie.

Il programma

Il convegno vedrà la partecipazione di rappresentanti dei partiti alternativi alla destra, di personalità del sindacato e dell’impresa, di parlamentari e di associazioni impegnate sul territorio. Il focus sarà sul lavoro e lo sviluppo come strumenti fondamentali per il riscatto del Sud, in un contesto in cui la questione morale e la questione sociale sono sempre più intrecciate.

Nella giornata di venerdì 14 febbraio, tre tavoli di confronto saranno dedicati ai temi cruciali di lavoro, legalità e difesa dei beni comuni. Il giorno successivo, sabato 15 febbraio, si tireranno le somme con una serie di interventi e relazioni che guardano alla sfida di un nuovo ciclo di governo in Campania, ponendo le basi per la costruzione di un programma partecipato.

Le sfide del Mezzogiorno

L’evento si propone di stimolare una riflessione sulle attuali politiche del Governo, che con l’autonomia differenziata e la riduzione dello Stato sociale rischiano di penalizzare ulteriormente il Sud, a partire da settori cruciali come sanità e istruzione. La necessità di un profondo rinnovamento delle pratiche amministrative e l’emergere di nuove generazioni di amministratori consapevoli e innovativi sono punti chiave dell’incontro, con un’attenzione particolare alle politiche del lavoro, alla sostenibilità ambientale e alla partecipazione attiva dei cittadini.