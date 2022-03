Lavoro, eDreams Odigeo, 500 nuove figure hi-tech da inserire da qui al 2025

(Adnkronos) – eDreams Odigeo, la più grande agenzia di viaggi online in Europa, il più grande rivenditore di voli a livello globale, esclusa la Cina, e una delle più grandi aziende europee di e-commerce, ha annunciato oggi l’inizio di un’ambiziosa campagna di recruiting con al centro gli hub tecnologici dell’azienda, su tutti quelli di Milano e Porto oltre a quelli di Barcellona, Madrid e Budapest. Verranno infatti aperte 200 nuove posizioni solo per il 2022, mentre entro il 2025 l’azienda punta a raggiungere quota 500 nuove assunzioni. I profili ricercati al momento riguardano: Software Engineer (Java, Javascript (React), Php, iOS, Android), Lead Engineer and Engineer Manager, Architect (Java, Javascript, iOS, Android), Product Manager, Product Designer, Employer Branding Specialist, Data Scientist e Agile Coach. La selezione avverrà attraverso campagne di recruting interno ed esterno, durante eventi e convegni organizzati dalla Società.

Il tutto nel quadro di un sistema di lavoro ibrido, il primo del settore, volto a promuovere ulteriore flessibilità e creatività dei dipendenti nel mondo post-pandemia. Le nuove assunzioni, che si collocano nell’ambito dell’aumento della forza lavoro globale del 50% previsto entro l’anno fiscale 2025, rafforzeranno i team di tecnologia, di sviluppo prodotto e innovazione per consentire all’azienda di sviluppare ulteriormente la sua piattaforma tecnologica proprietaria e la sua vasta gamma di prodotti e servizi.

L’annuncio, che inaugura la più grande campagna di reclutamento talenti mai realizzata da eDreams Odigeo, arriva mentre la società sta passando con successo da un modello basato sulle transazioni a un’attività in abbonamento. Dall’inizio della pandemia, l’azienda ha aumentato la sua quota di mercato nel settore dei voli fino al 37% (+6 punti percentuali) e ha costantemente garantito ottime prestazioni nell settore del turismo in generale, con l’attività di trading che ha superato i livelli pre-Covid del 30% a febbraio.

Solo negli ultimi dodici mesi, ‘Prime’, il programma di abbonamento ai viaggi di eDreams Odigeo, è cresciuto del 182% e ha superato i 2,4 milioni di membri. Sulla base del suo continuo successo, la società prevede che il 66% delle sue prenotazioni totali sarà effettuato dagli abbonati già nel 2025, data entro la quale intende raggiungere 7,25 milioni di iscritti al programma. L’investimento in profili tecnologici e di sviluppo prodotto sosterrà il continuo miglioramento della piattaforma Prime, nonché la sua espansione geografica e lo sviluppo di nuove funzionalità.

Dana Dunne, Chief Executive Officer di eDreams Odigeo, ha dichiarato: “Siamo in un viaggio entusiasmante che sta trasformando la nostra attività e reinventando l’esperienza di viaggio per i consumatori. Siamo molto orgogliosi degli eccellenti risultati che tutti gli ‘eDOers’, i membri del nostro team, hanno ottenuto negli ultimi anni e ora siamo entusiasti di lanciare la nostra prossima fase di crescita come attività basata su abbonamenti. Le nuove assunzioni rafforzeranno la nostra capacità di innovare e sviluppare nuovi prodotti e servizi per i viaggiatori, con particolare attenzione all’ulteriore espansione della nostra proposta vincente di abbonamento di viaggio ‘Prime'”.

“Per mantenere la nostra forte crescita, stiamo cercando i migliori e più brillanti talenti internazionali che si uniscano a noi e ci aiutino a continuare a rivoluzionare il mercato e a guidare l’innovazione tecnologica nel settore dell’e-commerce”, ha concluso.