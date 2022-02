Lavoro, Fasciano (Labor and Work): Caro energia, materie prime e guerra. Ecco perché le aziende non assumono più

Dopo un periodo di grande rilancio del Paese Italia per il mondo del lavoro, a febbraio suonano i primi “allert” per l’occupazione. L’impatto del caro energia, le difficoltà di approvvigionamenti delle materie prime e l’annosa problematica della guerra, frenano i programmi assunzionali delle imprese.

Cosa accadrà al mondo del lavoro? Lo abbiamo chiesto a Gianlivio Fasciano, avvocato cassazionista napoletano, impegnato da oltre venti anni nel settore del diritto del lavoro e sindacale operando su tutto il territorio nazionale nell’interesse di Enti e Società, dello studio Labor and Work di Napoli.

La domanda di lavoro in Italia a febbraio frena. Quali secondo lei le cause?

Per la prima volta dalla ripartenza si registra una brusca frenata delle assunzioni. Pesano in termini negativi il costo delle materie prime e il caro energetico. Soprattutto, per quello che vedo, paga la mancanza di competenze. Le imprese sono alla ricerca di figure che spesso non trovano per inadeguatezza.

Sta cambiando più velocemente dell’offerta quindi?

La pandemia e la tecnologia hanno accelerato il cambiamento che era già in atto. Pensi per esempio all’impatto dello smart working nella pubblica amministrazione. Fino a qualche anno fa era inimmaginabile per noi chiedere un certificato ad un dipendente che sta seduto alla scrivania di casa. Questa condizione dimostra inoltre che nel rapporto di lavoro l’attenzione è oggi puntata sul risultato. Per noi lavoristi è un cambio epocale, anche di ragionamento, rispetto ad un impianto che ci teneva legati alla sola presenza del dipendente.

Sembra di capire che le certezze che avevate un tempo, oggi non ci sono più…

Il diritto del lavoro convive con il mondo economico da sempre. Solo che questo rapporto è tutt’ora irrisolto. Così gli interpreti, economici e giuridici che siano, tendono reciprocamente a prevaricarsi. Gli uni agitano l’interpretazione delle norme come primato, gli altri attraverso la spiegazione causale delle regole del mercato. Intanto il mondo del lavoro va avanti a scatti e registra a suo modo le riforme e gli effetti delle azioni dei mercati. Pensi ad esempio a quello che è successo dopo la riforma “Fornero” e il “Jobs act” oppure a quanto accaduto con la globalizzazione.

E quindi che cosa succederà?

Il lavoro resta un atto, un “sentimento”, necessario. È questo l’oggetto visuale dal quale partire. E va osservato su un piano dinamico di sviluppo sociale dove ognuno è in grado di individuare un particolare. I grandi temi, primo fra tutti quello sulla retribuzione universale, sembra siano davanti a noi per metterci alla prova. Ognuno potrebbe offrire un punto di vista differente. Sarei curioso di conoscere le risposte delle parti sociali, di economisti, sociologi e imprenditori.