Lavoro, flash mob dei disoccupati tra i turisti in Galleria Umberto

Un flash mob di alcuni minuti tra i turisti in galleria Umberto a Napoli è stato organizzato oggi dai disoccupati del Movimento di lotta 7 novembre che hanno esposto manifesti di protesta per chiedere alle istituzioni progetti e soluzioni al loro precariato. “Mentre assistiamo al boom di turisti – era scritto nel volantino distribuito alle numerose persone presenti – la ricchezza in città è in mano a pochi mentre migliaia di disoccupati non arrivano alla seconda settimana del mese’. I precari chiedono da tempo la convocazione di un tavolo inter-istituzionale che dia risposte alla domanda di lavoro individuando e sperimentando progetti utili alla collettivita’”. “Alle nostre istituzioni – si legge ancora sul volantino – sembra non interessare il potenziamento delle piante organiche che consenta la riapertura e la gestione di spazi pubblici abbandonati, progetti di igiene urbana, manutenzione e potenziamento dei servizi pubblici e che ci dia la possibilita’ di poter campare”.