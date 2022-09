Lavoro, Fondo nuove competenze: programma rifinanziato con 1 mld di euro

L’Anpal, Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, sarà responsabile della gestione del Fondo nuove competenze, il programma per la formazione dei lavoratori orientato al sostegno delle transizioni digitali ed ecologiche, e pubblichera’ nel mese di ottobre l’avviso che consentira’ alle aziende di candidare i loro progetti. Lo spiega il ministero del Lavoro. Il ministro Andrea Orlando ha firmato il decreto che regola il Fondo e lo rifinanzia con un miliardo di euro. Il decreto, aggiunge, e’ in attesa di essere firmato anche dal ministero dell’Economia e delle Finanze.