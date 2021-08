Lavoro: Fornaro, ‘Bonomi difende i falsi imprenditori e non quelli veri’

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “Per uno dei tanti paradossi italiani, il Presidente di Confindustria, Bonomi non perde occasione per difendere gli interessi dei ‘prenditori’, dei falsi imprenditori e non quelli dei veri imprenditori che dovrebbe rappresentare. Gli attacchi ingenerosi e strumentali al ministro del Lavoro, Andrea Orlando, sono la punta dell’iceberg di una concezione di un mondo del lavoro in cui non esistono regole ad eccezione del raggiungimento del profitto momentaneo a qualsiasi costo”. Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.