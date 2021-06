Lavoro: Fratoianni, ‘schiacciati diritti, rischio tensioni per stop blocco licenziamenti’

Roma, 20 giu. (Adnkronos) – “L’impressione è che stia accadendo qualcosa di molto brutto: Lodi, Texprint, con le violenze il giorno dopo in cui sono andato io, fino all’omicidio di Adil. Siamo davanti a un mix dove da una parte in alcune filiere come la logistica esplode il conflitto lungo la catena degli appalti, con la pandemia che ha schiacciato ulteriormente i diritti; dall’altra siamo davanti a una campagna di discredito del lavoro e dei diritti nella quale rientrano anche i media con i titoli sulle aziende che non trovano manodopera quando invece pretendere un salario decente è un diritto, non un privilegio”. Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni in un’intervista che appare oggi su Il Manifesto.