Lavoro: futuri imprenditori a confronto con nuove tecnologie

Case study di successo di aziende o enti nell’adozione di nuove tecnologie, pratiche e prodotti sostenibili: è il tema del confronto-dibattitto in programma domani, venerdì 22 novembre, nei locali dell’ incubatore Stecca degli ex molini meridionali Marzoli di Torre del Greco. L’iniziativa si inserisce nell’ambito di Eco Identity, il progetto promosso da Stecca e dalla società di progettazione Medaarch di Cava de’ Tirreni in un raggruppamento temporaneo di imprese che vede la presenza anche di Cna Salerno e Confcommercio Campania , che mira ad unire soluzioni tecnologiche a proposte green, per puntare a innovazioni che si integrino con la tradizione in un’area, quella compresa tra la penisola sorrentina e la costiera amalfitana, dove è fondamentale valorizzare le risorse legate alle tradizioni dell’artigianato, del design, della moda e dell’architettura. Il nuovo appuntamento, come spiegano Giuliana Esposito e Amleto Picerno Ceraso, rispettivamente Ceo di Stecca e Medaarch, è «un’occasione imperdibile per raccogliere la preziosa testimonianza di Rdr Spa società benefit, azienda leader nel settore del ciclo integrato delle acque, specializzata nella progettazione , costruzione, gestione, manutenzione e messa in servizio di interventi acquedottistici e impianti di trattamento delle acque, che opera nel pieno rispetto delle più rigide norme in materia di qualità, ambiente e sicurezza». Nello specifico, i partecipanti al programma finanziato con i fondi del Pnrr Tocc (transizione digitale organismi culturali e creativi capacity building) e coloro che vorranno essere presenti (l’iniziativa è gratuita ed è aperta al pubblico) potranno raccogliere le esperienze sul campo di Ornella Lupia, sostenibilità manager di Rdr, e di Francesco Serino, responsabile ricerca e sviluppo della stessa società.