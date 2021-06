Lavoro: Giacomoni (Fi), ‘più che blocco licenziamenti sgravi per chi assume’

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – “Tornare alla normalità significa anche, se non soprattutto, ristabilire le regole del mercato, l’unico vero strumento sociale ed economico di crescita e sviluppo. In questi mesi sono stati bloccati i licenziamenti. Doveroso nella fase d’emergenza ma sarebbe stato opportuno operare, al contempo, una revisione totale del sistema di welfare, rendendolo più snello, immediato e certo, per non giungere alla vigilia del primo luglio con una spada di Damocle che pende sulla testa di alcune centinaia di migliaia di lavoratori. Su questo specifico aspetto credo si sia fatto poco, forse nulla”. Così il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di presidenza del partito azzurro.