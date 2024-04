Lavoro, gli Scenari di Confindustria: dopo la pandemia prende slancio l’occupazione giovanile

Dopo la pandemia prende slancio il tasso di occupazione giovanile. Considerando l’andamento dell’occupazione per classi di età sempre su un orizzonte lungo, si osserva che i giovani, in Italia come in altri paesi, sono quelli che risentono maggiormente delle flessioni del ciclo economico. Tra il 2008 e il 2013 il tasso di occupazione si è contratto di ben 12 punti percentuali tra i 25-34enni, arrivando a toccare il 59%, per poi recuperare lentamente e parzialmente verso il 63% a fine 2019. Con la crisi sanitaria, è crollato di ben 4,5 punti percentuali. Con la fine dell’emergenza sanitaria e la ripartenza della domanda di lavoro, il tasso di occupazione è cresciuto per tutte le fasce di età. E’ la fotografia scattata dal Centro Studi di Confindustria negli Scenari economici di primavera. La risalita è stata particolarmente ampia per i 25-34enni (a 68,9%), il cui tasso di occupazione non ha tuttavia ancora recuperato il livello di inizio 2008 (70,6%). Quello tra i 35-49enni lo ha di poco superato (76,6% da 76,0%), mentre quello degli over 50 ha continuato sul sentiero di espansione innescato dal progressivo aumento dell’età pensionabile.

La dinamica del tasso di occupazione, secondo il Centro Studi di Confindustria, va letta in funzione sia della variazione dell’occupazione sia dell’evoluzione della struttura demografica della popolazione. Per esempio, tra il 2019 e il 2023 l’aumento di 5,4 punti percentuali per i 25-34enni è il risultato di 179mila occupati in più (che valgono 2,5 p.p. dell’aumento del tasso) e di un calo di 279mila persone nella fascia di età (che valgono 2,9 p.p.). Per i 35-49enni, invece, nello stesso periodo la crescita del tasso di occupazione è solo ascrivibile alla componente demografica (-1,2 milioni), mentre gli occupati sono calati di 600mila unità. L’opposto vale per gli over 50, per i quali il tasso è aumentato di 2,5 p.p. per effetto di 715mila occupati in più, e una popolazione in crescita di 610mila unità. Dati il declino demografico e l’invecchiamento della popolazione, è cruciale che i tassi di occupazione continuino ad espandersi sospinti da un aumento della partecipazione. “Portare più giovani al lavoro, in particolare, è fondamentale per alzare il potenziale di crescita, e richiede politiche che anticipino e migliorino la transizione tra scuola e lavoro”, concludono gli economisti dell’associazione di viale dell’Astronomia.