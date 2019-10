Lavoro, idee innovative per la sicurezza: call per start up e team di progetto

Nuovo premio per startup e progetti innovativi per la sicurezza sul lavoro. Innovami ha lanciato la seconda edizione della competizione “Open Innovation for a safer workplace” al fine di individuare idee innovative per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro: dal monitoraggio degli ambienti e dei rischi alle procedure ed alle attrezzature, fino alle tecnologie ed agli strumenti per la prevenzione e la formazione dei lavoratori e degli addetti alla salute nei luoghi di lavoro.

La Call è rivolta a team di progetto e startup (costituite o meno) del territorio nazionale.

Sono previsti premi in denaro e premi in servizi per un valore complessivo di 15.000 euro che comprendono la possibilità di incubazione “diffusa” gratuita per 3 mesi, un percorso di mentoring da parte di esperti e una campagna di comunicazione finalizzata a dare visibilità a livello locale e nazionale ai vincitori.

Per candidarsi c’è tempo fino al 30 ottobre 2019.