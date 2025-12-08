Lavoro, il 12 dicembre sciopero generale per chiedere salari più alti

“Si sciopera innanzitutto per aumentare i salari. E’ una emergenza confermata non solo dall’Istat ma anche Mediobanca, secondo la quale mentre stanno aumentando i profitti stanno calando i salari, con l’80 per cento dei guadagni realizzati in questi anni da imprese private e grandi gruppi pubblici suddivisi tra gli azionisti anziché essere investiti”. Lo afferma il segretario della Cgil, Maurizio Landini, che per venerdì prossimo ha proclamato un nuovo sciopero generale organizzando manifestazioni in tutta Italia. “E poi scioperiamo per chiedere il rilancio e l’innovazione del nostro sistema produttivo e del terziario, perché siamo nel pieno di un processo di deindustrializzazione che sta colpendo l’automotive, la siderurgia, la chimica di base, il tessile come dimostra anche l’aumento delle ore di cassa integrazione. Vogliamo contrastare un modello di fare impresa fondato sul subappalto”, spiega.