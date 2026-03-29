Lavoro, il mercato degli eventi supera il miliardo di euro, ma trovare personale qualificato resta una sfida

Il mercato italiano degli eventi ha raggiunto nell’ultimo anno i 1,18 miliardi di euro previsti dal XX Monitor sul Mercato degli eventi, con una crescita a doppia cifra per il quarto anno consecutivo. Eppure, a fronte di questa espansione, il reperimento di personale qualificato (hostess, promoter, steward, tecnici) resta uno dei problemi strutturali più persistenti del comparto. Secondo l’Indagine sul Lavoro 2025 di Confindustria, il 67,8% delle imprese con ricerche di personale in corso dichiara difficoltà nel trovare i profili richiesti. Nei servizi, categoria in cui rientra il settore eventi, il fenomeno si combina con un turnover strutturalmente elevato e processi di selezione ancora in larga parte informali: richieste con meno di 72 ore di preavviso, gestione dei contatti fuori da qualsiasi sistema centralizzato, personale non adeguatamente profilato. E’ in questo contesto che ToGet4U, startup torinese fondata nel 2021 da Mauro Tartamelli, specializzata nel matching digitale tra organizzatori di eventi e personale qualificato, ha rilasciato in questi giorni una nuova versione della propria piattaforma. La novità principale, oltre un’infrastruttura tecnologica moderna e scalabile, consiste nel modello di utilizzo: fino ad oggi lo strumento era ad uso esclusivo dell’agenzia, a breve sarà aperto, con la possibilità per aziende terze di pubblicare le proprie offerte di lavoro sottoscrivendo una licenza d’uso. Il sistema diventa di fatto disponibile anche in modalità SaaS (Software as a Service), usufruibile quindi da altre realtà del settore, anche fuori dall’Italia: ToGet4U infatti è già operativa in Germania e sta lavorando all’adattamento in più lingue, con Spagna come prossimo mercato target. La funzione di pubblicazione diretta per le aziende partirà indicativamente da giugno 2026, dopo una fase di test con le prime realtà partner. ToGet4U nasce per diventare l’infrastruttura di riferimento per il recruiting nel settore eventi. Ad oggi la piattaforma conta oltre 40.000 profili iscritti, ha gestito più di 5.000 eventi dall’avvio e nelle settimane di punta completa il 90% delle selezioni entro 48 ore.

Secondo il XXV Rapporto Cnel sul Mercato del Lavoro, i contratti tra i lavoratori under 30 sono cresciuti del 35%, con una concentrazione nei settori di turismo, ristorazione ed eventi. Pagamenti in ritardo e compensi poco trasparenti sono criticità ricorrenti segnalate dai lavoratori del comparto. La nuova piattaforma introduce per i lavoratori un saldo live dei compensi maturati, documentazione centralizzata e scaricabile e un profilo digitale con foto e video di presentazione. L’obiettivo dichiarato è rendere visibili in tempo reale le condizioni economiche di ogni incarico, riducendo i margini di ambiguità che alimentano il turnover.