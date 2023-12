Lavoro, in arrivo una legge dell’UE per tutelare i dipendenti delle piattaforme digitali

È stata raggiunta un’intesa preliminare tra i negoziatori del parlamento europeo e del Consiglio dell’UE su una direttiva volta a migliorare le condizioni di lavoro per coloro impiegati sulle piattaforme online come Uber e Deliveroo. La Platform Work Directive mira a garantire un’adeguata classificazione dell’occupazione per coloro che lavorano su queste piattaforme e a introdurre le prime norme dell’UE sulla gestione algoritmica e sull’uso dell’intelligenza artificiale sul luogo di lavoro.

Attualmente, circa 5,5 milioni di persone impegnate nelle piattaforme potrebbero essere erroneamente considerate lavoratori autonomi, perdendo così importanti diritti lavorativi e di protezione sociale.

Le nuove norme stabiliscono una presunzione di rapporto di lavoro subordinato, in contrasto con quello autonomo, quando sono soddisfatti almeno due dei cinque indicatori di controllo o direzione elencati. Gli Stati membri potranno estendere tale elenco. Questa presunzione potrà essere invocata dai lavoratori stessi, dai loro rappresentanti o dalle autorità competenti senza necessità di un’azione preventiva. Tuttavia, la piattaforma potrà confutare questa presunzione dimostrando che il rapporto contrattuale non è di tipo lavorativo.

Le nuove regole proibiscono alle piattaforme di prendere decisioni rilevanti, come licenziamenti o sospensione di un account, senza un adeguato controllo umano. Il testo garantisce inoltre una supervisione umana più attenta sulle decisioni dei sistemi che influenzano direttamente coloro che lavorano tramite piattaforme.