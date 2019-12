Lavoro, in Campania impennata di richieste per gli stagionali

Dal punto di vista territoriale, in Lombardia si registra la maggiore richiesta di operatori del turismo durante la stagione invernale (39,5% del totale complessivo). Seconde a pari merito, con un netto distacco dalla vetta, si collocano l’Emilia-Romagna con l’11,7% e il Veneto con l’11,6% delle richieste di lavoro mentre al terzo posto troviamo il Lazio (8,9%). Piemonte (8,7%) e Toscana (6,2%) si aggiudicano il quarto e il quinto posto della classifica delle regioni. Analizzando invece le regioni che hanno fatto registrare la crescita maggiore per la domanda di lavori stagionali, si evidenziano principalmente il Piemonte, che cresce del +19,1% sul 2018, e la Campania che addirittura raggiunge un +24,4%. Anche se la stagione invernale è già ufficialmente iniziata, la ricerca di personale è ancora in corso: ad oggi su InfoJobs sono presenti circa 2.500 offerte nella categoria turismo e ristorazione. InfoJobs (www.infojobs.it) è una piattaforma per la ricerca di lavoro online: ha oltre 5 milioni di utenti registrati, 5.000 aziende attive e 1.000 nuove offerte ogni giorno in 20 categorie diverse.