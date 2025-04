Lavoro in Italia: le offerte di lavoro più richieste nel 2025

Come nell’anno passato, anche in questo 2025 il mercato del lavoro italiano sta facendo i conti con cambiamenti significativi, influenzati principalmente da fattori come l’innovazione tecnologica, la digitalizzazione e la massima attenzione alla sostenibilità.

Questa trasformazione in corso ha portato (e lo farà ulteriormente nei prossimi mesi) alla nascita di nuove figure e nuovi ruoli, all’abbandono di alcune professioni ormai superate e alla necessità di professionisti in settori e applicazioni innovativi, che fino a qualche anno fa neanche esistevano.

Tutti coloro che vogliono optare per un ambito competitivo e con ottime prospettive future, devono quindi necessariamente sapere quali sono le professioni che saranno maggiormente richieste nell’anno in corso.​ In questo modo, se cerco lavoro, lo posso fare in modo consapevole.

Settore digitale e tecnologico

Con l’innovazione tecnologia che si espande e cresce in maniera esponenziale, le offerte di lavoro più sicure e promettenti sono nel settore tech, per cui il 2025 si preannuncia come un anno ricco di opportunità. Le aziende operanti sono infatti sempre più alla ricerca di figure altamente specializzate e in grado di adattarsi rapidamente al contesto moderno in continua e rapida evoluzione.

Tra i profili più richiesti ci sono gli Ingegneri esperti in AI e machine learning, i professionisti in Data Analyst e Data Scientist e gli esperti di cybersecurity, le cui opportunità professionali cresceranno di almeno il 10% nei prossimi mesi. Sbocchi lavorativi importanti anche per DevOps Engineer e NET Developer, i Software & Cloud Engineer, i Project Manager e i Business Analyst.

Seguono tutti quei profili legati al Marketing Digitale ed E-commerce che, vista la fortissima espansione del commercio online, sono ricercati dalle Imprese che vogliono aumentare la visibilità del brand e ottimizzare le vendite sul web.

Lavoro in ambito ambientale

Anche il tema sostenibilità sta guidando un cruciale cambiamento nel mondo del lavoro. La transizione verso pratiche aziendali sostenibili ha infatti portato alla crescente richiesta di professionisti che possano sviluppare e implementare strategie ecocompatibili, garantendo il rispetto delle normative ambientali e promuovendo la responsabilità sociale d’impresa. ​

Secondo i dati, entro il 2030 la transizione energetica e la lotta ai cambiamenti climatici potrebbero generare 78 milioni di nuovi posti di lavoro nel mondo. Tra i “green jobs” più promettenti spiccano le figure di Energy Manager (responsabile dell’ottimizzazione dei consumi energetici all’interno delle aziende), Green Designer (professionista che progetta prodotti e servizi a basso impatto ambientale), Sustainability Consultant (Consulente per la Sostenibilità) ed esperti in valutazioni ambientali (VIA e VAS).

Campo medico

Oltre alle tendenze che modificano il panorama lavorativo italiano, ci sono anche alcune criticità che stanno generando la necessità di posti di lavoro urgenti. Ad esempio, l’invecchiamento della popolazione e l’attenzione crescente alla salute pubblica hanno incrementato la richiesta di medici, infermieri, tecnici sanitari e operatori socio-sanitari (OSS), essenziali per garantire servizi sanitari di qualità.

In più, ​a causa della carenza di queste figure professionali, alcune regioni italiane stanno introducendo la figura dell’assistente infermiere per supportare il personale sanitario.