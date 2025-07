Lavoro, in montagna tasso d’occupazione al di sotto della media nazionale

Il tasso di occupazione delle zone di montagne risulta al di sotto della media nazionale. È quanto emerge dal rapporto Montagne Italia 2025, presentato dall’Uncem a Quart. Nei territori montani, il livello di occupazione è del 38,5 per cento, contro il 45 per cento della media nazionale, presentando forti disuguaglianze tra le aree delle Alpi (43 per cento) e quelle degli Appennini (39 per cento). Anche il tasso di occupazione femminile risulta essere sotto la media nazionale, attestandosi al 34,5 per cento contro il 37,9 per cento del resto d’Italia. In linea invece il tasso di disoccupazione maschile (8,1 per cento), mentre risulta leggermente più alto della media italiana quello femminile (11,3 per cento contro 10,6 per cento). Per quanto riguarda la Valle d’Aosta, il tasso di occupazione appare in linea con quello italiano, con piccole fluttuazioni che variano dal 43 per cento dell’Unité des Communes di Evançon al 46,90 per cento di quella Mont Emilius. Superiore al resto d’Italia il tasso di occupazione femminile, con l’Unité del Mont Emilius che supera il 50 per cento.