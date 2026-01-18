Lavoro, inclusione e sviluppo economico: 10 milioni di euro dal Comune di Napoli

L’amministrazione comunale di Napoli ha varato un piano straordinario da dieci milioni di euro per sostenere la crescita economica, favorire la creazione di lavoro e rafforzare le reti sociali. Si tratta di un pacchetto di misure che punta a rilanciare l’imprenditorialita’, valorizzare l’economia sociale e promuovere l’innovazione digitale, con l’obiettivo di rendere la citta’ piu’ competitiva e inclusiva. Il sindaco Gaetano Manfredi e l’assessora alle Politiche giovanili, al Lavoro e alle Politiche sociali, Chiara Marciani hanno illustrato gli obiettivi dell’iniziativa, singoli interventi e il ruolo di “regista” che svolge il Comune. Le misure si muovono lungo tre linee guida. La prima riguarda lo sviluppo economico e il sostegno alle imprese. Con il bando previsto dalla Legge 266, il Comune mette a disposizione quattro milioni di euro per favorire la nascita di nuove imprese e start-up capaci di generare occupazione qualificata e di operare in settori strategici come l’artigianato, la manifattura leggera, i servizi alla persona, l’economia creativa e il commercio di prossimita’. Accanto a questo, l’Incubatore diffuso offrira’ consulenza, business planning e supporto all’accesso al credito, con una dotazione di 400mila euro, per accompagnare le imprese nella partecipazione a bandi e avvisi pubblici e privati. Un’altra linea di azione e’ dedicata all’economia sociale e al Terzo Settore. Con il progetto “NEXT Napoli”, il Comune investira’ 4 milioni di euro per raccogliere e sostenere idee innovative capaci di generare inclusione e sviluppo locale, coinvolgendo associazioni, cooperative sociali, fondazioni e gruppi informali di cittadini. A questo si aggiunge l’avvio del Centro Polifunzionale per le famiglie a Ponticelli, finanziato da Anci, che offrira’ servizi di accoglienza, formazione e accompagnamento al lavoro per giovani famiglie in difficolta’, con un investimento di oltre 430mila euro.

Infine, il terzo asse punta sull’innovazione, il digitale e le nuove opportunità di lavoro. Grazie al bando finanziato dal programma PN Metro+, saranno destinati 780mila euro alle micro, piccole e medie imprese che presenteranno progetti nei settori della transizione ambientale e digitale, favorendo la competitivita’ e la creazione di occupazione qualificata. A completare il pacchetto, la sesta edizione di “Vulcanicamente – Dal talento all’impresa”, che con 575mila euro sosterra’ la nascita e il consolidamento di start-up innovative attraverso percorsi di formazione e incubazione.