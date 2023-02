Lavoro, Indeed entra in Alis

(Adnkronos) – “Con l’importante ingresso di Indeed, che è per noi motivo di grandissimo orgoglio, l’impegno di Alis nei confronti dell’occupazione e della formazione cresce sempre di più, ponendo massima attenzione alle continue evoluzioni del mondo del lavoro che determinano anche profondi cambiamenti sia nei processi di selezione del personale che nel modo di cercare e di approcciarsi al lavoro stesso”.

Il presidente di Alis Guido Grimaldi commenta l’ingresso in Alis di Indeed, il sito web numero uno al mondo per la ricerca di lavoro, lanciato nel novembre 2004 e di proprietà della società giapponese Recruit, che vanta un fatturato di 22 miliardi di dollari. Con più di 300 milioni di visitatori unici ogni mese, Indeed pone al primo posto i job seekers e consente loro di accedere gratuitamente a offerte di lavoro, pubblicare curriculum ed eseguire ricerche sulle aziende.

“Indeed – spiega – ha saputo interpretare pienamente queste evoluzioni a livello internazionale, coniugando al meglio le novità e le opportunità derivanti dalla digitalizzazione per le aziende e per le persone che cercano lavoro. Siamo convinti che la sua adesione ci consentirà di poter contare su un partner internazionale strategico anche per le nostre attività di Alis Academy, volte alla valorizzazione delle risorse umane e all’individuazione dei nuovi approcci al mercato del lavoro e dei nuovi fabbisogni professionali e formativi per le aziende”.

Ilaria Caccamo, managing director di Indeed Italia, commenta: “Siamo lieti di collaborare con Alis. La nostra missione è aiutare le persone a trovare lavoro e questa partnership ci aiuterà a portare la nostra esperienza come piattaforma di recruiting leader a livello mondiale al settore della logistica e dei trasporti in Italia. Nonostante i cambiamenti che stanno avvenendo a livello globale, riuscire a trovare candidati di qualità è ancora una sfida per le aziende italiane di ogni tipo. Le offerte di lavoro su Indeed in Italia sono aumentate del 115% rispetto ai livelli pre-pandemia, quindi la competizione per i talenti può essere dura”.

“L’esperienza del nostro team locale e le nostre soluzioni innovative – assicura – possono facilitare la connessione tra aziende e candidati, rendendo il processo di ricerca e selezione più veloce e più semplice per tutti. Non vediamo l’ora di condividere le nostre esperienze e suggerimenti all’evento di marzo: grazie alla portata globale dei nostri dati, possiamo aiutare le aziende a comprendere i trend che stanno trasformando il mercato del lavoro e a prepararsi alle sfide che verranno”.

Più persone trovano lavoro su Indeed che in qualsiasi altro posto. Indeed è il sito per la ricerca di lavoro #1 nel mondo (Comscore, visite totali, settembre 2022) e consente ai candidati di cercare tra milioni di offerte in oltre 60 Paesi e 28 lingue. Oltre 3 milioni di aziende utilizzano Indeed per trovare e assumere nuovi dipendenti. Più di 300 milioni di visitatori unici ogni mese cercano lavoro, pubblicano curriculum e si informano sulle aziende tramite Indeed. Indeed fornisce oltre 3.5 volte più assunzioni che tutti gli altri siti per la ricerca di lavoro messi insieme (Tra i clienti di BreezyHR, Sources of Hire Report 2021, U.S.).