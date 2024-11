Lavoro: Job meeting Napoli, grandi aziende pronte a conoscere i professionisti del futuro

Dopo la grande affluenza della scorsa edizione, giovedì 7 novembre torna Job meeting Napoli , fra gli eventi di recruiting più attesi da chi è alla ricerca lavoro, dedicato a studenti universitari e neolaureati di tutti i corsi di laurea della Campania . Dalle 9.30 alle 16.30, al Centro Congressi dell’Hotel Ramada, un programma ricco di momenti interattivi per far comprendere meglio ai giovani come affrontare con maggiore sicurezza l’ingresso nel mondo del lavoro. L’obiettivo dell’edizione 2024 è far vivere ai partecipanti un’esperienza immersiva con orientamento personalizzato, workshop, presentazioni aziendali, networking e una grande area dedicata agli stand aziendali per favorire l’incontro diretto con i recruiter delle oltre quaranta aziende presenti. I giovani avranno l’opportunità di conoscere queste realtà da vicino, candidarsi alle offerte di lavoro e approfondire come il loro profilo possa trovare oggi la giusta collocazione all’interno delle imprese. Centinaia le opportunità professionali in tanti settori, tra i quali: agenzie per il lavoro, chimico e pharma, costruzioni e infrastrutture, digitale e information technology, elettronica, energia, consulenza e revisione aziendale, grande distribuzione, telecomunicazioni e molti altri. Fra le aziende che hanno scelto questo evento per incontrare i giovani, anche: Barilla, Capgemini, DR automobiles groupe, Pharmanutra, Gruppo Autostrade per l’Italia, Gruppo FS, Ntt data e Umana. Sul palco del Job Meeting talk, dalle ore 10.00, si alterneranno workshop di orientamento a cura di Umana, fra le principali Agenzie per il lavoro in Italia, sulla creazione di un curriculum e una cover letter efficace. Inoltre, ci saranno diverse presentazioni aziendali e un incontro esclusivo, alle 14.30, con Cristian Brocchi, ex calciatore di serie A e oggi allenatore, che con il suo discorso ‘Brocchi si nasce. Campioni si diventerà’ ispirerà la Gen Z con consigli e suggerimenti per affrontare le sfide con il giusto mindset.