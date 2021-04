Roma, 26 apr. (Adnkronos) – Sul lavoro “uno dei nostri progetti è aprire un grande tavolo con le parti sociali per negoziare un patto per la ricostruzione del Paese sul modello di quello di Ciampi nel 1993, e un superbonus sul lavoro a tempo indeterminato sarebbe un buon modo per compiere il primo passo in questa ricostruzione”. Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, a radio Immagina.