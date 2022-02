Lavoro, Manfredi al congresso Cisl Napoli: Opportunità ai giovani e a chi lo ha perso

“Siamo in un momento in cui il tema del lavoro, dopo la pandemia, in una realta’ importante come Napoli, diventa uno degli aspetti critici per costruire un futuro, che e’ fatto di ritmo sociale ma anche di benessere”. Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, a margine del decimo congresso della Cisl di Napoli, in corso al Museo di Pietrarsa. “E quindi – ha spiegato il sindaco – questo incontro alla Cisl e’ un punto importante perche’ bisogna discutere insieme di quelle che sono le strategie per uno sviluppo stabile della nostra realta’ metropolitana e anche per fare in modo che ci sia sempre più’ un dialogo proficuo tra istituzioni e mondo del lavoro, per definire le nuove strade che noi dobbiamo percorrere per osare opportunita’ ai tanti giovani e anche a coloro, meno giovani, che hanno perso il lavoro, di poter rientrare nel circuito produttivo”.