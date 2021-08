Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “Se per scoraggiare le delocalizzazioni si vietano o si tassano i licenziamenti collettivi, non si ottiene il sol dell’avvenire in cui tutti vivono felici e contenti. Si ottiene solo che nessuna azienda verrà più a insediarsi in Italia, danneggiando in primis i lavoratori italiani”. Così Luigi Marattin di Iv a Il Messaggero.