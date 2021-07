Lavoro: Martone, ‘sì a green pass in azienda, priorità è ripresa economica’

Roma, 23 lug. (Adnkronos) – “E’ una questione molto delicata che coinvolge la libertà di coscienza ma soprattutto il funzionamento delle imprese. E se è necessario che si cerchi il massimo consenso possibile in questo momento di grave delicatezza, è chiaro anche però che la priorità deve essere la ripresa del sistema economico per evitare che la pandemia si trasformi in carestia. Per questo sono favorevole all’uso del Green Pass in azienda, metterebbe in sicurezza la produzione delle imprese e gli stessi lavoratori. Serve una decisione politica che sia condivisa dalle parti sociali, ma in assenza di un accordo si dovrebbe procedere con una legge ad hoc”. Così Michel Martone, ordinario di diritto del lavoro alla Sapienza, conversando con l’Adnkronos, condivide la necessità di prevedere una certificazione vaccinale anti covid per l’accesso dei lavoratori in azienda.