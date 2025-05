Lavoro, Meloni: condivideremo misure su infortuni con parti sociali

Roma, 30 apr. (askanews) – Per prevenire gli infortuni sul lavoro “continueremo a mettere al centro la cultura della prevenzione perché prevenire è sempre il migliore degli investimenti possibili. Dedicheremo risorse alla formazione dei lavoratori, intendiamo occuparci anche di scuola, non solo rafforzando la conoscenza di questi temi, di queste materie tra i giovani, ma anche rendendo strutturale l’assicurazione Inail per studenti e docenti che questo governo ha introdotto nel 2023. Vogliamo condividere queste misure con le parti sociali che convocheremo nei prossimi giorni a Palazzo Chigi per raccogliere anche i loro suggerimenti e rafforzare le misure che abbiamo previsto”. Lo afferma in un video la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, annunciando uno stanziamento di 1,2 miliardi per contrastare gli infortuni sul lavoro.

“Il nostro auspicio – conclude – in questo primo maggio che anche i principali sindacati hanno dedicato alla sicurezza sul lavoro è quello che si possa dar vita a un’alleanza tra istituzioni, sindacati, associazioni datoriali per mettere la sicurezza sul lavoro in cima alle priorità dell’Italia. E quindi buon primo maggio a tutti i lavoratori che con orgoglio possiamo dire che non sono mai stati così tanti in Italia e a tutti coloro che si danno da fare ogni giorno per trovare un impiego. Noi saremo sempre al vostro fianco”.