Lavoro, Meloni: no indifferenza su morti, ha ragione Mattarella

Roma, 30 apr. (askanews) – “Anche negli ultimi giorni nuove vittime, nuove infortuni. Non si può morire così. Voglio approfittare per rinnovare il cordoglio e la vicinanza ai familiari delle vittime, ma sono consapevole che il cordoglio non basta. Bisogna continuare ad agire. Di fronte a questo fenomeno, come ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non sono tollerabili né indifferenza né rassegnazione”. Lo afferma, a proposito degli infortuni sul lavoro, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un video diffuso al termine del Consiglio dei ministri.

“È il motivo – aggiunge – per il quale questo governo ha sempre messo al centro della sua azione questo tema, lo abbiamo fatto ad esempio con la patente a crediti, con l’assunzione di un nuovo personale ispettivo per incrementare i controlli, con le risorse per premiare le imprese che investono in prevenzione. Oggi dedichiamo la festa dei lavoratori a questo tema e ci impegniamo a fare ancora di più”.