Lavoro, Meloni “Siamo su strada giusta ma non ci culliamo su allori”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Il lavoro è il cuore di questa manifestazione ed è anche al centro del nostro impegno alla guida della Nazione. In questo anno e mezzo di governo abbiamo fatto le nostre scelte, abbiamo adottato i nostri provvedimenti avendo sempre ben in mente il ruolo che spetta esercitare allo Stato, cioè mettere le aziende e i lavoratori nella condizione di creare occupazione e ricchezza, e redistribuire nel modo più giusto possibile quella quota di ricchezza che con le tasse torna nelle mani dello Stato e che deve essere utilizzato per aiutare le persone più fragili e più esposte”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo con un videomessaggio al Festival del lavoro in cors di svolgimento a Firenze.

“Fin dal nostro insediamento abbiamo lavorato in questa direzione e i primi risultati ci dicono che siamo sulla strada giusta”, ha aggiunto. “Da quando siamo al governo abbiamo 600mila occupati in più e il tasso occupazionale ha toccato il record del 62,1%, abbiamo superato per la prima volta il tetto dei dieci milioni di lavoratrici, i contratti stabili aumentano, la precarietà diminuisce e si riducono anche gli inattivi, cioè coloro che non solo non lavorano ma che anche hanno smesso di cercarlo un lavoro. E’ un segnale molto positivo, di grande fiducia nell’economia ed anche nel futuro, dati che ci rendono orgogliosi e che anche il presidente della Repubblica Mattarella, che voglio ringraziare ancora una volta, ha salutato con soddisfazione. Non intendiamo ovviamente cullarci sugli allori, cioè non significa che vada tutto bene. Noi continuiamo a lavorare per consolidare questi dati e migliorarli ancora”, ha concluso Meloni.

(ITALPRESS).

– Foto: Palazzo Chigi –