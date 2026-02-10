Lavoro nel Sud: incentivi e nuove professioni

Nel Mezzogiorno, lavoro e casa restano due facce della stessa emergenza. Quando i redditi sono bassi o discontinui, l’affitto diventa un rischio costante; quando la casa è precaria o troppo cara rispetto a ciò che si guadagna, trovare e mantenere un impiego stabile diventa più difficile. In questo intreccio si inseriscono gli incentivi pubblici “per il Sud”, che negli ultimi anni hanno provato a spostare l’asse: meno sussidi passivi, più leve per creare occupazione e far crescere imprese, con l’idea che la stabilità lavorativa riduca, a cascata, anche l’instabilità abitativa.

Il disegno non è unico, ma composto da strumenti diversi che si parlano: sgravi per assumere, incentivi per avviare attività, fondi europei per formazione e inclusione. Non risolvono tutto da soli, ma mirano a colpire almeno due cause strutturali della povertà abitativa: la mancanza di reddito continuativo e la fragilità dei percorsi professionali.

Come gli incentivi provano a trasformare occupazione in stabilità

La misura più immediata, quando si parla di assunzioni nel Mezzogiorno, è la Decontribuzione Sud: un esonero contributivo che riduce il costo del lavoro per le imprese localizzate in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. La logica è semplice: se assumere costa meno, aumentano le possibilità di contratti stabili e, quindi, di redditi regolari. Il Ministero del Lavoro descrive un meccanismo “a scalare”, con percentuali che cambiano nel tempo: fino al 31 dicembre 2025 l’esonero è del 30%, nel 2026 e 2027 scende al 20%, e nel 2028-2029 al 10%.

Sul versante dell’autoimpiego e della micro-imprenditoria, “Resto al Sud” è diventato un riferimento: l’incentivo, gestito da Invitalia, sostiene la nascita di nuove attività nelle aree ammesse e si rivolge agli under 56 residenti o disposti a trasferire la residenza. È una risposta a un problema tipico del Sud: la fuga di competenze e l’assenza di alternative al lavoro dipendente fragile. Se una persona riesce a trasformare competenze in impresa, aumenta la probabilità di costruire reddito e progettualità di lungo periodo, con effetti indiretti anche sulla possibilità di pagare un mutuo o mantenere un affitto.

Accanto a “Resto al Sud” si è affiancata “Resto al Sud 2.0”, che prevede formule a fondo perduto con voucher e percentuali di contributo legate all’entità dell’investimento, sempre attraverso Invitalia. Anche qui l’obiettivo è abbassare la barriera d’ingresso: meno capitale iniziale richiesto, più possibilità di mettere in moto attività economiche locali.

Per chi punta su innovazione e tecnologia, “Smart&Start Italia” finanzia startup innovative con un prestito a tasso zero su una parte rilevante delle spese; e, dettaglio cruciale per il Mezzogiorno, le startup con sede nel Centro-Sud beneficiano anche di un contributo a fondo perduto del 30%. In termini pratici significa più ossigeno per assumere, fare ricerca, strutturare un prodotto e restare sul territorio invece di migrare altrove.

Infine, i fondi europei, in particolare la programmazione FSE+ 2021-2027, lavorano sulla “catena” che porta dal non lavoro al lavoro: orientamento, formazione, politiche attive e inclusione. Qui il legame con la povertà abitativa è meno visibile ma spesso decisivo: un percorso di riqualificazione o inserimento può essere la differenza tra precarietà e stabilità, soprattutto per giovani, disoccupati di lungo periodo e persone vulnerabili.

I ruoli che tirano di più

Se l’obiettivo degli incentivi è creare lavoro che regga nel tempo, la domanda chiave diventa: quali profili stanno assorbendo più persone, e quali hanno reali chance di crescere anche al Sud?

Negli ultimi anni la spinta più evidente arriva dal digitale, perché molte mansioni non dipendono più dalla presenza fisica in una grande città. Crescono i ruoli legati al marketing e alla comunicazione online, dalla gestione social alla produzione di contenuti, passando per copywriting, SEO, advertising e community management. A questi si sommano figure tecniche come sviluppatori, data analyst, esperti cybersecurity e cloud, oltre a profili ibridi come product manager e UX/UI designer. Non sono lavori “automatici”: richiedono competenze, portfolio e aggiornamento continuo, ma proprio per questo si incastrano bene con i percorsi finanziati da fondi come l’FSE+ e con la nascita di nuove iniziative sostenute da Resto al Sud o Smart&Start.

Un capitolo a parte riguarda l’intrattenimento online, un settore che negli ultimi anni ha ampliato in modo significativo la propria filiera occupazionale. Non si parla solo di streaming o contenuti video, ma anche di assistenza clienti multilingua, gestione delle piattaforme digitali, controllo dei processi, compliance normativa, marketing e comunicazione online. In questo perimetro rientrano realtà dell’entertainment digitale come StarVegas, che rappresentano un esempio di come il settore possa generare domanda di lavoro strutturata e continuativa, spesso organizzata anche da remoto. Sono ruoli che richiedono competenze specifiche ma non necessariamente una presenza fisica nei grandi centri urbani, rendendoli particolarmente rilevanti per il Mezzogiorno. In quest’ottica, gli incentivi al lavoro e gli sgravi contributivi diventano un fattore chiave per rendere sostenibili le assunzioni, trasformando un comparto in crescita in una leva concreta contro la disoccupazione e, indirettamente, contro la precarietà abitativa.

In parallelo, restano forti settori più “territoriali” ma capaci di impatto sociale immediato: edilizia e manutenzione (anche legate a riqualificazioni), servizi alla persona, logistica, turismo evoluto e agroalimentare di qualità. Sono ambiti in cui l’avvio d’impresa finanziato e la riduzione del costo del lavoro possono produrre effetti rapidi sull’occupazione locale, con ricadute dirette sul tema casa: un contratto stabile o un’attività che regge è spesso la prima vera misura anti-sfratto. Gli incentivi, insomma, non sono bacchette magiche. Ma se incrociati con i profili giusti e con una domanda reale, possono diventare una leva concreta: trasformare competenze in lavoro e lavoro in stabilità, riducendo quella vulnerabilità abitativa che, al Sud, è troppo spesso la conseguenza finale della precarietà.